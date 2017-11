Aandeel telecomconcern Altice keldert opnieuw op Damrak

Ook beursintermediair Flow Traders moest een fors verlies slikken. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 541,73 punten. De MidKap ging licht omlaag tot 815,93 punten. Londen was vrijwel vlak, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,5 procent.

Altice bungelde onderaan de AEX met een min van ruim 13 procent. De beurskoers van Altice is in een duikvlucht beland na tegenvallende cijfers en zorgen over de hoge schuld.

Staalconcern ArcelorMittal had ook een slechte dag met een verlies van 5 procent. KPN ging aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 1,5 procent.

Flow Traders

In de MidKap sloot Flow Traders de rij met een verlies van 8,4 procent. Beleggers vrezen dat het bedrijf mogelijk meer kapitaal moet gaan aanhouden na de aankondiging van De Nederlandsche Bank (DNB) dat er strengere regels gaan gelden voor handelshuizen.

Daarnaast wordt de maximale bonus voor handelaren ook op 20 procent van het vaste salaris gesteld. Dat gold tot nu toe alleen voor bankiers.

Henkel

In Frankfurt zakte Henkel 4,3 procent. Het Duitse moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt scherpte de winstprognose voor het hele jaar aan. Het concern benadrukt wel dat de marktomstandigheden moeilijk zijn en wijst daarbij specifiek naar de negatieve impact van wisselkoersen.

RWE verloor 5,6 procent. De Duitse energiereus boekte in de eerste negen maanden van het jaar meer winst geholpen door hogere energieprijzen. Het bedrijf dat ook in Nederland actief is, handhaaft zijn verwachtingen voor het hele jaar. De Duitse chipfabrikant Infineon klom 2,7 procent na publicatie van cijfers.

Vodafone

In Londen won Vodafone ruim 5 procent. Het Britse telecomconcern wist in de eerste zes maanden van zijn boekjaar weer winst te boeken, na het forse verlies een jaar geleden. De telecomprovider verhoogde ook de prognose voor heel het jaar.

De euro was 1,1771 dollar waard, tegen 1,1657 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent in prijs tot 55,47 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 61,77 dollar per vat.