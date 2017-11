Achmea verkoopt Ierse verzekeraar Friends First aan Aviva

Aviva is in Ierland al marktleider met schadeverzekeringen, meldt Achmea dinsdag. De verzekeraar verwacht dat de verkoop in totaal 220 miljoen euro opbrengt.

De activiteiten van Friends First sluiten niet langer aan bij de kernactiviteiten van Achmea, legt Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, de verkoop uit. Volgens Van Duin is bij de overname "een balans aangehouden tussen de belangen van alle betrokkenen, waaronder die van klanten, tussenpersonen, en zeker ook die van de medewerkers van Friends First."