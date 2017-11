Weinig beweging op Aziatische beurzen

In Tokio eindigde de Nikkei na een schommelende handelssessie onveranderd op 22.380,01 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven en makers van chipapparatuur waren in trek. Sharp en Toshiba wonnen 2,9 en 4,3 procent. Chipbedrijf Tokio Electron won 1,2 procent.

Mizuho Financial Group zakte 1 procent. De Japanse bank zag de winst in het afgelopen kwartaal met meer dan een tiende afnemen. Softbank daalde 1,5 procent. Het Japanse telecomconcern liet in een reactie op mediaberichten weten een investering in taxi-app Uber te overwegen, maar nog geen definitieve beslissing te hebben genomen.

In Shanghai zakte de beurs 0,2 procent. De productie in de omvangrijke Chinese industrie groeide vorige maand met 6,2 procent, terwijl er was gerekend op een stijging van 6,3 procent. De winkelverkopen namen met 10 procent toe, tegen een verwachting van 10,5 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds licht lager. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,8 procent en de Kospi in Seoul sloot nagenoeg onveranderd.