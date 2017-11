Beurzen sluiten handelsweek met verlies

De toonaangevende AEX-index sloot 0,6 procent in de min op 547,32 punten.

De MidKap daalde 0,4 procent tot 822,38 punten. De belangrijkste graadmeters op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,7 procent lager de handel uit.

ArcelorMittal stond boven aan de AEX met een winst van 3,4 procent. Het staalbedrijf verkocht in het derde kwartaal meer staal tegen hogere prijzen en presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor 2018 zijn volgens ArcelorMittal goed.

Boskalis

Boskalis leverde 2,6 procent in. Het bedrijf kampt nog altijd met moeilijke marktomstandigheden in de offshore olie- en gasindustrie en heeft daardoor de resultaten in het derde kwartaal verder zien verslechteren.

Eveneens in de offshoresector leverde funderingsspecialist Sif afgelopen kwartaal teleurstellende prestaties. Een deel van de verwachte productie wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Het aandeel, ingedeeld bij de kleinere fondsen op het Damrak, verloor 11 procent.

Altice leverde bij de hoofdfondsen 3,4 procent in. Beleggers reageerden aanvankelijk positief op het nieuws dat de topman bij het telecomconcern is vervangen, maar het aandeel zakte toch weer weg. Altice stond de afgelopen tijd al zwaar onder druk en verloor sinds afgelopen vrijdag ruim 30 procent aan beurswaarde.

SBM Offshore

SBM Offshore daalde 0,8 procent. Voormalig topman Tony Mace van de oliedienstverlener heeft in de Verenigde Staten schuld bekend aan corruptie in het Braziliaanse omkoopschandaal waar het bedrijf bij betrokken was.

In Frankfurt verloor Allianz 0,2 procent. De grootste verzekeraar van Europa boekte afgelopen kwartaal flink minder winst door hogere claims in verband met onder meer orkaanschade.

De euro was 1,1655 dollar waard, tegen 1,1644 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg vlak op 57,16 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder en bracht per vat 63,97 dollar op.