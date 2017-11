Randstad vervangt financieel topman

Volgens een woordvoerster van Randstad was bij de laatste contractbespreking al afgesproken dat Van de Kraats in 2018, na zeventien jaar in functie, een andere rol zou krijgen. ,,Dat is niet geheimzinnig. We doen actief aan successieplanning." De functieverandering was niet eerder wereldkundig gemaakt.

Als opvolger van Van de Kraats is de Duitser Henry Schirmer voorgedragen. Hij heeft onder meer ruime ervaring bij Unilever in verschillende functies. Aandeelhouders kunnen op 27 maart stemmen over de voordracht tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering.

Van de Kraats begon in 2001 bij Randstad als financieel directeur. Hij speelde volgens het bedrijf een belangrijke rol bij verscheidene overnames, zoals die van Vedior en Monster. De omzet van Randstad groeide onder de financiële leiding van Van de Kraats van 5 miljard naar 21 miljard euro en de winst vernegenvoudigde.