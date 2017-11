Nikkei sluit week met verlies

Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat de beloofde belastingverlaging voor bedrijven in de VS mogelijk pas volgend jaar zal ingaan.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent lager op 22.681,42 punten. De Japanse hoofdindex klom deze week zo'n 0,6 procent en boekte daarmee de negende weekwinst op rij.

De Nikkei evenaart daarmee de langste winstreeks sinds de start van het stimuleringsprogramma van de Japanse premier Shinzo Abe eind 2012.

Toshiba

De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest zakten 1,6 procent en 2,4 procent. Toshiba verloor ruim 5 procent, na mediaberichten dat het geplaagde technologieconcern overweegt om ongeveer 5,3 miljard dollar op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Bandenmaker Bridgestone verlaagde zijn winstverwachting en raakte bijna 8 procent kwijt.

Hongkong

Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent hoger. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent.