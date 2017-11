Lagere winst voor Walt Disney door actief orkaanseizoen

Ook werd afgeschreven op een animatiefilm die in ontwikkeling was, maar toch niet uitgebracht wordt. Onder de streep bleef 1,7 miljard dollar over, 1 procent minder dan een jaar eerder. De omzet liep met 3 procent terug tot 12,8 miljard dollar.

Het was voor Disney het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Over die periode van twaalf maanden is de winst 4 procent lager uitgekomen, op zo'n 9 miljard dollar. Het gaat om de eerste daling van het jaarresultaat sinds de financiële crisis.

Disney heeft het al het hele jaar moeilijk. Dat komt onder meer de filmtak, waar de opbrengsten afgelopen kwartaal met 21 procent omlaag gingen. In de bioscopen draaide onder meer de film Cars 3 van Disney. Die kon het succes van Finding Dory van een jaar eerder niet evenaren. Ook was sprake van dalende advertentie-inkomsten en bij sportzender ESPN liepen abonnees weg.