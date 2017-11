Wall Street omlaag door nieuws belastingplan

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 23.461,94 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor eveneens 0,4 procent, tot 2584,62 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,6 procent omlaag naar 6750,05 punten.

Het plan van de Republikeinen in de Senaat voorziet nog steeds in het verlagen van de vennootschapsbelasting van 35 naar 20 procent, maar die maatregel gaat wel pas in 2019 in. Daarmee wijkt hun plan af van het voorstel dat onlangs door hun partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden werd gepresenteerd.

Retail

Bij de bedrijven ging de aandacht vooral uit naar de retailsector. De grote warenhuisketen Kohl's zakte na kwartaalcijfers bij opening van de beurs stevig in het rood, maar noteerde later toch 0,9 procent hoger.

Ook Macy's presteerde op sommige punten beneden de verwachting van analisten, maar de keten werd door beleggers toch 11 procent hoger gezet.

Kantoortoeleverancier Office Depot en producent van gezondheidsproducten Perrigo openden eveneens de boeken. Office Depot zei onder meer last te hebben gehad van de orkanen die de VS het afgelopen kwartaal teisterden. Beide aandelen waren wel in trek en wonnen elk zo'n 8 procent.

21st Century Fox sloot ruim 2 procent in de plus. Bij het media- en entertainmentbedrijf deed afgelopen periode vooral de tv-tak met nieuwszender Fox News het goed. Het bedrijf zou ook hebben gesproken met Disney over een verkoop van zijn entertainmenttak.

Snapchat

Verder zorgde een bericht dat de activistische belegger Third Point een belang neemt in Macerich voor reuring. De koers van het winkelvastgoedbedrijf ging 6 procent omhoog.

Snapchat-moederbedrijf Snap kende wederom een verliesdag, nadat de onderneming woensdag ook al flink afgestraft was voor zijn teleurstellende kwartaalcijfers. Het aandeel leverde 4 procent in.

De euro was 1,642 dollar waard, tegen 1,1644 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 57,08 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder, op 63,86 dollar per vat.