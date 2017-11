Amerikaanse warenhuisketen Macy's ziet verkoop dalen

De omzet kromp met ruim 6 procent in vergelijking met een jaar eerder tot iets minder dan 5,3 miljard dollar.



Als wordt gekeken naar de verkoop in winkels die al minstens een jaar open zijn, was sprake van een omzetdaling met 4 procent. Voor het gehele jaar denkt Macy's dat de omzet tot meer dan 4 procent lager kan uitvallen.

Macy's wist wel een hogere nettowinst te boeken, mede geholpen door kostenbesparingen. De winst steeg naar 34 miljoen dollar, van 15 miljoen dollar vorig jaar.

Kohl

Branchegenoot Kohl's opende ook de boeken over de afgelopen periode. Het winkelbedrijf wist er in het derde kwartaal voor het eerst in bijna twee jaar een minieme vergelijkbare winkelverkoop uit te persen, van 0,1 procent.



De totale omzet bleef vrijwel onveranderd op iets meer dan 4,3 miljard dollar. De nettowinst lag een vijfde lager op 117 miljoen dollar onder druk van hogere kosten.

Winkelbedrijven in de Verenigde Staten maken zich op voor het naderende feestdagenseizoen. Over twee weken, op de dag na Thanksgiving, is het Black Friday, waarmee traditiegetrouw het inkoopseizoen voor de feestdagen wordt geopend voor Amerikanen.