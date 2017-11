Beurzen in mineur door tegenvallende bedrijfsresultaten

De AEX-index aan het Damrak sloot 0,8 procent lager op 550,37 punten. De MidKap daalde 2,1 procent tot 825,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,5 procent.

BAM moest het in de MidKap ontgelden met een verlies van 8,3 procent na een tegenvallend handelsbericht. Analisten wezen erop dat het bedrijf dit jaar waarschijnlijk niet zal kunnen voldoen aan de gemiddelde verwachtingen in de markt.

Altice

Kabel- en telecombedrijf Altice eindigde onderaan bij de hoofdfondsen, met een forse min van 9,7 procent. De onderneming kwam vorige week met een flink tegenvallend handelsbericht en is sindsdien al bijna een derde van haar beurswaarde kwijtgeraakt.

ArcelorMittal daalde daarnaast 3,4 procent. De Europese Commissie is een "diepgaand onderzoek" begonnen naar de voorgenomen overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva door ArcelorMittal. Koploper in de AEX was Aegon, die 4,8 procent won. De verzekeraar boekte afgelopen kwartaal flink meer winst en wist ook de kapitaalbuffer sterk te verbeteren.

Bij de middelgrote fondsen was Intertrust de enige stijger. De financieel dienstverlener won 7,3 procent na een sterk kwartaalbericht. Roestvrijstaalbedrijf Aperam, dat ook met cijfers kwam, daalde 4 procent. Frisdrankbottelaar Refresco noteerde 0,3 procent lager na het openen van de boeken.

Vestas

Elders in Europa ging de aandacht onder meer uit naar Vestas. Die Deense windmolenmaker verlaagde zijn winstverwachting en ging in Kopenhagen ruim 19 procent onderuit. In Londen waren beleggers niet onder de indruk van de resultaten van het Britse modehuis Burberry en stuurden het aandeel bijna 10 procent lager.

De euro was 1,1644 dollar waard, tegen 1,1571 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 57,15 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 63,90 dollar per vat.