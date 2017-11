Aziatische aandelenbeurzen laten wisselend beeld zien

Ook hielden ze hun blik gericht op het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China.

De Nikkei in Tokio zag een eerdere winst verdampen en eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 22.868,71 punten, door een aantrekkende Japanse yen.

De Japanse hoofdindex steeg eerder op de dag nog 2 procent en noteerde voor het eerst sinds januari 1992 boven de 23.000 punten. Bij de bedrijven kelderde LCD-schermenmaker Japan Display ruim 10 procent na een groter dan verwacht kwartaalverlies.

De beurs in Shanghai zakte 0,1 procent. De inflatie in China kwam in oktober uit op 1,9 procent. Dat was iets hoger dan analisten hadden verwacht. De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent hoger. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent.