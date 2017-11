Adempauze op Wallstreet na records van dag eerder

Koersverliezen bij de financiële fondsen hielden de graadmeters in bedwang. Verder werden weer veel kwartaalcijfers verwerkt, waaronder die van medisch bedrijf Valeant.

De Dow-Jonesindex eindigde licht hoger op 23.557,23 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde een fractie tot 2590,63 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 6767,78 punten.

De handel stond onder druk door minnen voor de grote Amerikaanse banken. Zo tekenden Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Bank of America koersverliezen tot 2,1 procent op.

Valeant wist met zijn cijfers de verwachtingen te overtreffen en het aandeel sprong daarop ruim 17 procent omhoog. Vooral de divisie die contactlenzen maakt zorgde voor beter dan voorziene resultaten. Desondanks verlaagde Valeant zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het is de tweede keer dit jaar dat het bedrijf voorzichtiger is over de omzet die het verwacht te boeken.

Verder openden ook online reisconcerns Priceline en TripAdvisor de boeken. De verwachtingen vielen slecht bij beleggers. Priceline dook 13,5 procent in het rood en TripAdvisor kelderde ruim 23 procent. Crocs, de producent van plastic klompen, leverde meer dan 9 procent in, onder druk van teleurstellende vooruitzichten.

SeaWorld

De uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment won 1,5 procent na de bekendmaking dat een activistische investeerder in het bestuur plaatsneemt. Daardoor werd de hoop aangewakkerd voor een ommezwaai van het worstelende bedrijf.

Daarnaast was er aandacht voor een toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen in Washington. Daarin wees ze op het belang van ethiek en transparantie voor een centrale bank. Vorige week werd nog bekend dat president Donald Trump Yellen wil vervangen door Fed-bestuurder Jerome Powell. Haar termijn loopt in februari af.

De euro was 1,1590 dollar waard, tegen 1,1571 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 57,23 dollar. Brent werd 0,8 procent goedkoper op 63,76 dollar per vat.