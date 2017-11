Nieuwe records Wall Street na overnamenieuws

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 23.548,42 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent op 2591,13 punten en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 6786,44 punten.

Qualcomm werd 1,2 procent meer waard. Overnamegeruchten over de chipreus zorgden vrijdag al voor een flinke stijging van de koers van het bedrijf. Broadcom (plus 1,4 procent) biedt 130 miljard dollar inclusief schuld voor Qualcomm, inclusief het Nederlandse aan de Nasdaq genoteerde NXP (plus 1,5 procent) dat op het punt staat door Qualcomm te worden ingelijfd.

Chipbranche

Ook elders in de chipbranche zette overnamenieuws koersen in beweging. Chipmaker Marvell Technology (plus 9,1 procent) praat met branchegenoot Cavium (plus 12 procent) over een samensmelting.

21st Century Fox heeft gesproken met Disney (plus 2 procent) over een overname van onderdelen van het bedrijf. Het mediaconcern zou af willen van zijn entertainmentactiviteiten en dikte bijna 10 procent aan op de overnameberichten. Ook andere mediabedrijven zaten in de lift.

Sprint

Telecombedrijf Sprint verloor 11,5 procent na de officiële bekendmaking afgelopen weekend van de het spaaklopen van de fusie met T-Mobile USA (min 5,7 procent). Altice USA, de Amerikaanse tak van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecom- en kabelbedrijf Altice, maakte bekend een strategische samenwerking aan te gaan met Sprint en steeg 5,8 procent. Marktleiders Verizon en AT&T verloren 1,3 en 4 procent.

De olieprijzen stegen tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar na de harde anticorruptieaanpak in Saudi-Arabië. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,1 procent meer op 57,35 dollar. Brentolie steeg 3,5 procent in prijs tot 64,26 dollar per vat. De oliegiganten ExxonMobil en Chevron stegen respectievelijk 0,7 en 1,8 procent.

Michael Kors

Verder kwam een reeks bedrijven met cijfers. Zo won modeconcern Michael Kors bijna 15 procent en steeg farmaceut Mylan 4,7 procent.

De euro was 1,1610 dollar waard, tegen 1,1597 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.