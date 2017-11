Aandeel SBM Offshore flink omlaag in vlakke AEX

Beleggers waren ook ontevreden over de kwartaalcijfers van Vopak.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 555,22 punten. De MidKap daalde 0,3 procent, tot 853,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen noteerde vlak.

SBM Offshore duikelde bijna 14 procent in de AEX. De toeleverancier aan de olie- en gasindustrie liet weten een nieuwe boete in de VS in verband met een groot Braziliaans omkoopschandaal in te calculeren. SBM heeft daarvoor zo'n 205 miljoen euro opzijgezet.

Vopak

Vopak verloor ruim 6 procent. Het tankopslagbedrijf is nog voorzichtiger geworden over het te verwachten jaarresultaat. Het bedrijf rekent momenteel op een daling van het bedrijfsresultaat met circa 10 procent. Eerder ging Vopak uit van een winstdaling van 5 tot 10 procent.

Altice leverde na de koersval van ruim 22 procent op vrijdag opnieuw ruim 3 procent in. Altice USA, de Amerikaanse tak van het telecom- en kabelbedrijf, gaat een strategische samenwerking aan met het Amerikaanse Sprint.

De samenwerking volgt kort na het bericht dat de fusiegesprekken tussen telecommaatschappij Sprint en branchegenoot T-Mobile US definitief zijn stopgezet.

PostNL

Cijfers van PostNL werden positief ontvangen. Het postbedrijf prijkte bovenaan de MidKap met een plus van 4,4 procent. De postbezorger profiteerde afgelopen kwartaal van een aanhoudend sterke groei bij de pakketbezorging.

Beter Bed zakte verder weg. Het aandeel was op vrijdag al met 9 procent gedaald. De beddenverkoper verloor maandag 3,4 procent na adviesverlagingen door ING en ABN Amro.

De euro was 1,1597 dollar waard, tegen 1,1602 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 56,90 dollar. Brentolie steeg 2,7 procent in prijs tot 63,74 dollar per vat.