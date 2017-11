Beurzen Azië doen stapje terug

Beleggers verwerkten een nieuwe stroom van bedrijfsresultaten en hielden hun blik gericht op de Amerikaanse president Donald Trump, die de komende tijd door Azië reist. Maandag had Trump een ontmoeting met de Japanse premier Shinzo Abe.

In Tokio eindigde de Nikkei na een lang weekeinde nagenoeg onveranderd op 22.548,35 punten. De Japanse automaker Mazda zakte ruim 4 procent na een tegenvallende kwartaalwinst.

Softbank daalde 2,6 procent, na het definitief stopzetten van de fusiegesprekken tussen de Amerikaanse telecommaatschappij Sprint, dat in handen is van Softbank, en branchegenoot T-Mobile US. Softbank maakt maandag ook de resultaten bekend.

De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. De Australische bank Westpac verloor 2,2 procent na teleurstellende jaarcijfers. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de min. De Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in.