Bedrijf Saudische prins keldert op beurs na corruptieschandaal

De onderneming van de prins verloor tot zo'n 10 procent aan beurswaarde. Dat is de sterkste koersdaling in jaren. Kingdom Holding sloot uiteindelijk 7,6 procent in de min, op een verder overwegend positieve beurs. De belangrijke Tadawul All Share Index in Riyad won 0,3 procent.

Bin Talal is met een geschat vermogen van 19 miljard dollar een van de rijkste mensen ter wereld. Via zijn investeringsbedrijf is hij onder meer een belangrijke aandeelhouder van de Amerikaanse bank Citigroup.

Ook heeft Kingdom Holding belangen in bekende bedrijven als Twitter, Apple, eBay en Euro Disney. In eigen land steekt de prins onder meer geld in het Saudische petrochemische concern Tasnee en een bouwproject om 's wereld hoogste toren te bouwen in de havenstad Jeddah. Die toren moet uiteindelijk zo'n kilometer hoog worden.

Wat precies de verdenkingen zijn tegen de prins is niet bekend. Volgens diverse media zou het gaan om een poging van kroonprins Mohammed bin Salman, een zoon van koning Salman, om zijn machtspositie te versterken en de troonopvolging veilig te stellen. Alwaleed bin Talal is een neef van het huidige Saudische staatshoofd.

Trump

In totaal zijn er minstens elf prinsen en tientallen hoge overheidsfunctionarissen opgepakt. Ook een directeur van Saudi Aramco hoorde bij de gearresteerden. Die oliereus was dit weekend tevens in het nieuws omdat de Amerikaanse president Donald Trump vanuit zijn regeringstoestel Air Force One belde met koning Salman over de beursplannen van het staatsbedrijf.

Trump ziet graag dat Aramco voor een beursnotering in New York kiest, maar in Riyad liggen nog meerdere opties op tafel. Aramco zou bij een beursgang waarschijnlijk het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ooit worden.