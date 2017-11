Belegger Buffett ook zwaar getroffen door orkaangeweld in de VS

De herverzekeringsbedrijven van Buffett, waaronder Berkshire Hathaway Reinsurance, General Re en autoverzekeraar Geico, lijken daardoor over heel 2017 voor het eerst in vijftien jaar in de rode cijfers uit te komen.

Hoewel de andere takken van Buffetts grote conglomeraat naar behoren presteren, werken de verliezen in de verzekeringspoot toch gevoelig door. De nettowinst van Berkshire Hathaway kwam in het derde kwartaal uit op 4,1 miljard, ruim 40 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Verenigde Staten kregen tijdens het orkaanseizoen Irma en Harvey te verwerken en Mexico werd getroffen door een zware aardbeving.

In marktwaarde is Berkshire Hathaway het grootste Amerikaanse bedrijf, na techgiganten Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft.