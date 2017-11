Techbedrijven stralen op groen Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 23.539,19 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent op 2587,84 punten en de technologiebeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 6764,43 punten.

De werkgelegenheid in de VS groeide in oktober met 261.000 banen. Economen hadden echter gemiddeld op meer nieuwe banen gerekend. Wel toonde de Amerikaanse dienstensector een positieve ontwikkeling die het vertrouwen van beleggers in de economie stuwde.

Qualcomm

Het gerucht over een mogelijke overname van Qualcomm voor meer dan 100 miljard dollar duwde het bedrijf 12,7 procent omhoog. Broadcom, dat adviseurs laat kijken naar een mogelijke deal, steeg 5,5 procent. De Nederlandse branchegenoot NXP daalde in New York 2,1 procent, omdat beleggers vrezen dat de miljardenovername van NXP door Qualcomm mogelijk gevaar loopt.

Zwaargewicht Apple steeg 2,6 procent en kroop daarmee dicht richting een beurswaarde van 900 miljard dollar. Het techbedrijf wist mede dankzij sterke verkopen van de iPhone 8 en 8 Plus het afgelopen kwartaal de eigen omzetverwachtingen te overtreffen. Ook is Apple positief gestemd over de lopende periode.

Starbucks

Koffieketen Starbucks steeg 2,1 procent. Beleggers keken voorbij de verlaagde winstverwachting en hielden vertrouwen in de langetermijnplannen van het bedrijf. Dat gold niet voor aanbieder van internetradio Pandora Media. Dat bedrijf kwam met teleurstellende cijfers en verloor bijna een kwart van zijn waarde.

Verzekeraar AIG zakte 4,6 procent. De onderneming leed een groter dan verwacht verlies als gevolg van de schade door de orkanen. Fabrikant van dieetproducten Herbalife leverde bijna 3 procent in na tegenvallende vooruitzichten.

Valeant

Farmaceut Valeant ging juist 3,9 procent omhoog. Toezichthouder FDA heeft goedkeuring gegeven voor een medicijn van Valeant tegen een oogziekte.

De euro was 1,1607 dollar waard, tegen 1,1602 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 55,70 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 62,17 dollar per vat.