Altice, AF-KLM en Beter Bed gebeten hond op hogere beurs

Beleggers waren verder in afwachting van het officiële Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 554,90 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 855,59 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

Altice was veruit de grootste daler in de AEX met een min van 10,6 procent. Dat is het grootste koersverlies in zestien maanden. Het telecom- en kabelbedrijf is voorzichtiger geworden over zijn resultaatverwachting voor heel 2017. Ook kreeg Altice van het effectenhuis Louis Capital zijn eerste verkoopadvies.

Informatieleverancier Wolters Kluwer ging aan kop met een winst van 1,4 procent.

Air France-KLM

In de MidKap sloot Air France-KLM de rij met een verlies van 9 procent. Dat is de grootste koersdaling sinds juni 2016.

De luchtvaartcombinatie boekte afgelopen kwartaal fors meer winst dankzij een sterke vraag naar vliegreizen en stijgende ticketprijzen. Een gebrek aan voortgang met kostenbesparingen baart beleggers echter zorgen.

ASMI (plus 2,2 procent) voerde de stijgers bij de middelgrote bedrijven aan. Paul Singer, oprichter van de Amerikaanse activistische investeerder Elliott Management, meldde een belang van 3,6 procent in het chipbedrijf.

Beter Bed

Bij de kleinere bedrijven kelderde Beter Bed 9 procent na tegenvallende omzetcijfers. De beddenverkoper heeft last van de recente ophef in Duitsland over te hoge concentraties van een giftige stof in schuimmatrassen. De kwartaalcijfers van detacheerder Brunel (plus 5,2 procent) vielen wel in goede aarde.

In Parijs daalde Société Générale 3,6 procent. De Franse bank boekte minder winst doordat de inkomsten uit de handel in aandelen en obligaties onder druk stonden.

Renault klom 4,5 procent. De Franse staat verkoopt een belang van bijna 5 procent in de automaker. Na de verkoop heeft de Franse staat nog 15 procent van de aandelen Renault in handen.

Euro

De euro was 1,1646 dollar waard, tegen 1,1658 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 54,82 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 60,86 dollar per vat.