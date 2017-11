Beter Bed lijdt onder Duits gifschandaal

Door een productiefout bij chemieconcern BASF is een giftige stof terechtgekomen in materiaal dat verwerkt wordt in onder meer matrassen en kussens. Ook sommige producten van Matratzen Concord zijn volgens financieel directeur Bart Koops van Beter Bed gevuld met besmet schuim. ''Maar uit diverse onderzoeken is al gebleken dat van enig gevaar voor de gezondheid geen sprake is.''

Bij consumenten in Duitsland zit de schrik er desondanks goed in. Alle beddenverkopers in het land hebben volgens Beter Bed sinds vorige maand last van deze 'schuimproblematiek'.

Matratzen Concord probeert met gerichte marketing en kortingsacties de Duitse consument weer naar zijn winkels te lokken. Dat leidt volgens Koops tot extra kosten, maar een bedrag wilde hij niet noemen.

Warm

In de maanden juli tot en met september nam de omzet in Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, met een kleine 3 procent af. Dat kwam volgens Koops vooral door het warme weer in augustus, waardoor minder mensen naar de winkels kwamen.

In Nederland stegen de verkopen met dik 10 procent. De sterkste groei kende Beter Bed in Zweden en België. In beide landen ging de omzet met circa een derde omhoog.

De totale opbrengsten kwamen afgelopen kwartaal uit op 105,4 miljoen euro. Dat is 3,3 procent meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

In het handelsbericht van Beter Bed staan zoals gebruikelijk geen winstcijfers vermeld. Het bedrijf waagde zich evenmin aan voorspellingen voor heel 2017.