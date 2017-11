Rustige handel in Azië zonder Tokio

Beleggers verwerkten tevens de nominatie van Jerome Powell als opvolger van Janet Yellen als baas van de Amerikaanse Federal Reserve en de details van de belastingplannen van Donald Trump.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent, onder aanvoering van de gouddelvers. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de plus, terwijl de beurs in Shanghai 0,8 procent inleverde. De Kospi in Seoul won 0,2 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung zakte 1,5 procent door winstnemingen, na de sterke koerswinst eerder deze week.

De Aziatische toeleveranciers van Apple lieten een overwegend hoger beeld zien na de sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse iPhone-maker. In Seoul won LG Display 0,2 procent en LG Innotek zakte 0,3 procent. In Taiwan won de maker van cameralenzen Largan Precision ruim 3 procent en Hon Hai Precision Industry klom 0,4 procent.