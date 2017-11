Londen positieve uitschieter Europese beurzen

Op het Beursplein worstelden beleggers zich door een groot aantal kwartaalberichten van bedrijven als Shell, ING, DSM en TKH. De AEX-index sloot met een verlies van 0,1 procent op 553,83 punten.

De MidKap pakte juist 0,2 procent winst tot 856,91 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,2 procent.

Londen won 0,9 procent. De Bank of England verhoogde het belangrijkste rentetarief van het historisch lage niveau van 0,25 procent naar 0,5 procent. Het was de eerste renteverhoging in ruim tien jaar.

Shell

Zwaargewicht Shell steeg 1,2 procent in de AEX. Het olie- en gasconcern boekte afgelopen kwartaal fors meer winst en deed het aanzienlijk beter dan analisten hadden voorspeld.

Ook DSM deed het beter dan voorzien door kenners. Het speciaalchemiebedrijf klom 1,3 procent. ING zakte 0,7 procent, hoewel de bank de winst afgelopen kwartaal zag groeien en er opnieuw klanten bij kreeg.

ASMI

ASMI was koploper in de MidKap met een winst van 4 procent. Het chipbedrijf verkocht 9 procent van zijn belang in zijn Aziatische dochter ASMPT voor zo'n 450 miljoen euro. ASMI heeft nu nog circa een kwart van ASMPT in handen.

TKH stond onderaan met een min van 1,5 procent, ondanks sterke kwartaalcijfers. Volgens analisten namen beleggers wat winst na de sterke prestaties van het aandeel de afgelopen periode.

Bij de kleinere bedrijven verloor de producent van specialistische metalen AMG, die ook met cijfers kwam, 1 procent. Raambekleder Hunter Douglas zakte 4,4 procent na publicatie van de resultaten. Heijmans (plus 7,2 procent) zette de stijging voort. De bouwer won een dag eerder al 7,5 procent na sterke kwartaalcijfers.

Credit Suisse

In Zürich steeg Credit Suisse 4,5 procent. De winst van de Zwitserse bank verzesvoudigde afgelopen kwartaal. Dat kwam vooral doordat er verder is gesneden in de kosten en door sterke prestaties van de vermogensbeheertak van de bank.

De euro was 1,1658 dollar waard, tegen 1,1621 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg vlak op 54,33 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper tot 60,46 dollar per vat.