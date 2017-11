DowDuPont wil miljarden gaan besparen

DowDuPont ontstond eerder dit jaar door de samensmelting van Dow Chemical en DuPont. Het bedrijf heeft 2 miljard dollar opzijgezet om de reorganisatie te betalen. In het derde kwartaal betrof dit een bedrag van 180 miljoen dollar. Tot en met het einde van het jaar komt daar nog minstens 1 miljard dollar bij.

Het chemieconcern verwacht dat de fusie ook gepaard zal gaan met een hogere omzet. Deze steeg in het derde kwartaal met bijna 8 procent tot 18,3 miljard dollar. Daarmee presteerde het bedrijf iets beter dan voorzien. Enerzijds stegen de opbrengsten door hogere volumes, anderzijds profiteerde het concern van prijsstijgingen.

DowDuPont heeft in Nederland onder meer vestigingen in Terneuzen, Zaandam, Dordrecht en Leiden. Bij DuPont in Nederland werken circa vijfhonderd mensen. Dow Chemical heeft in de Benelux zes vestigingen die werk bieden aan circa 2000 medewerkers. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om te praten over de gevolgen die de ingrepen zullen hebben op de Nederlandse activiteiten.