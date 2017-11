Deense bierbrouwer Carlsberg boekt lagere verkoop

Wel is het bedrijf iets positiever geworden over de winstgroei in heel 2017.

Het volume aan verkocht bier zakte met 4 procent. De omzet kromp met 5 procent tot 16,7 miljard kroon (2,2 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder.

Carlsberg zag de verkoop in Rusland flink dalen omdat het land de verkoop van bier in grote plastic flessen aan banden heeft gelegd. Wel was Carlsberg succesvol met de verkoop van speciaalbier en alcoholvrij bier.

De brouwer gaf aan dat de winst dit jaar waarschijnlijk iets sterker zal stijgen dan eerder verwacht, geholpen door sneller dan verwachte vooruitgang met kostenbesparingen.