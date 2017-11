Japanse beurs sluit opnieuw met winst

De markt verwerkte het besluit van de Federal Reserve, die de rente conform verwachting onveranderd liet. Ook werd gewacht op de bekendmaking van de nieuwe Fed-voorzitter door president Donald Trump.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 22.539,12 punten. Honda kreeg er ruim 5 procent bij. De Japanse autofabrikant verhoogde zijn winstverwachting voor de tweede keer dit jaar, vooral door sterke verkoopcijfers in China. Het concern schroefde ook zijn dividend op en gaat eigen aandelen inkopen.

Sony zette de stijging voort met een plus van bijna 3 procent. Het Japanse technologieconcern won een dag eerder al ruim 11 procent na sterke kwartaalcijfers. Panasonic, de grootste maker van lithium-ion batterijen ter wereld, zakte daarentegen meer dan 3 procent, nadat het Amerikaanse Tesla liet weten de productiedoelstellingen voor zijn nieuwe elektrische auto, de Model 3, terug te schroeven.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de min. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent.