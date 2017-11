Wall Street overwegend hoger na Fed-besluit

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 23.435,01 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2579,36 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 6716,54 punten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken gaf in een verklaring aan dat de arbeidsmarkt verder aantrekt en dat de economie solide vooruitgang laat zien. Daarmee werd de deur voor een renteverhoging in december duidelijk opengehouden. De markt is er vrijwel van overtuigd dat de rente dan verhoogd zal worden. Handelaren wachten ook op de bekendmaking van de nieuwe Fed-voorzitter door president Donald Trump die donderdag zou komen

Allergan

Allergan won ruim 4 procent. De farmaceut moest miljarden afboeken na een verloren patentzaak en schreef daardoor dieprode cijfers. Onderliggend waren de resultaten wel beter dan verwacht. De cijfers van cosmeticamaker Estée Lauder (plus 9,2 procent) vielen ook in de smaak.

Navigatiedienstverlener Garmin opende eveneens de boeken. Garmin verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar en werd beloond met een plus van 5,6 procent. Aanbiedingensite Groupon presteerde beter dan verwacht en klom 7,3 procent. Informatie- en nieuwsleverancier Thomson Reuters wist beleggers echter niet te bekoren met zijn kwartaalbericht en leverde 5,6 procent in.

Nabeurs zijn er resultaten van onder meer Facebook, Tesla, Kraft Heinz en Qualcomm.

ADP

Verder liet loonstrookverwerker ADP weten dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in oktober sterk is gestegen in vergelijking met september, toen natuurgeweld een flinke rem zette op de arbeidsmarkt. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de overheid dat vrijdag uitkomt.

Ook kwamen marktonderzoekers ISM en Markit met gegevens over de Amerikaanse industrie. Daaruit bleek dat de industriële bedrijvigheid in oktober minder sterk is gestegen dan een maand eerder.

De euro was 1,1618 dollar waard, tegen 1,1621 dollar bij het Europese slot. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 54,29 dollar. Brent daalde 0,8 procent op 60,48 dollar.