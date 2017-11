'Softwarebedrijf Unit4 wordt opnieuw verkocht'

De huidige eigenaar, investeerder Advent, is bezig de mogelijkheden voor een verkoop in kaart te brengen, meldt persbureau Bloomberg op gezag van bronnen in de markt.

Advent zou een adviseur in de arm hebben genomen om te helpen bij een veiling van Unit4, die mogelijk al vroeg in 2018 kan worden afgerond.

Daarbij wordt gerekend op een opbrengst van zo'n 2 miljard euro. De Amerikaanse investeerder betaalde in 2014 bijna 1,2 miljard euro voor de producent van bedrijfssoftware.

In het jaar voor de overname door Advent was Unit4 goed voor een omzet van bijna een half miljard euro en had het bedrijf wereldwijd ruim 4000 mensen in dienst.

Sindsdien is de omzet verder gegroeid, mede dankzij een toegenomen verkoop van softwareabonnementen die structureel inkomsten genereren.