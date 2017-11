Aandelenbeurs in Japan opent met flinke winst

Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag naar buiten komt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,9 procent in de plus op 22.420,08 punten. Dat is de hoogste stand sinds juli 1996. Het Japanse technologieconcern Sony maakte een koerssprong van meer dan 11 procent en bereikte het hoogste niveau sinds 2008.

Het bedrijf verhoogde de jaarverwachting na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal en keert ook meer dividend uit.

Ook chipbedrijf Tokyo Electron schroefde zijn winstverwachting op. Het aandeel dikte ruim 13 procent aan en klom tot de hoogste koers ooit. Industriële tapemaker Nitto Denko kreeg er 6,3 procent bij en tikte ook een nieuw hoogtepunt aan, na het opwaarts bijstellen van de jaarvooruitzichten.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen eveneens overwegend vooruit. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent in de plus. De Kospi in Seoul klom 1,1 procent, onder aanvoering van de technologiebedrijven Samsung en SK Hynix met winsten van 4 en 3,8 procent.