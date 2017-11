Wall Street sluit met kleine winsten

Maker van ontbijtgranen Kellogg en levensmiddelenconcern Mondolez, bekend van onder meer de Oreo-koekjes en Milka-chocolade, stonden dinsdag bij de opvallendste stijgers. Ook farmaceut Pfizer stond in de schijnwerpers nadat het de boeken opende.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een bescheiden winst van 0,1 procent op 23.377,24 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent, tot 2575,26 punten, en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 6727,67 punten. Oktober is de beste maand voor aandelen geweest sinds februari.

Kellogg wist voor het eerst in twee jaar tijd een hogere kwartaalomzet in de boeken te zetten en werd daar door beleggers voor beloond. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om de doelstellingen voor 2017 te halen, ondanks een moeilijke markt. Het aandeel won 6,2 procent. Mondelez (plus 5,4 procent) boekte een hogere winst en omzet. De voedingsgigant deed het vooral goed in opkomende markten.

Pfizer (min 0,3 procent) denkt dat er dit jaar een lagere omzet uit de bus rolt. De farmaceut stelde wel de winstverwachting naar boven bij. Branchegenoot Mylan leverde 6,6 procent aan beurswaarde in. Een topbestuurder van het bedrijf is in verschillende Amerikaanse staten aangeklaagd. Het betreft een zaak over verboden prijsafspraken die de sector al tijden bezighoudt.

Under Armour

Sportmerk Under Armour kwam voor de tweede keer dit jaar met een winstwaarschuwing. Het met American footballspullen gestarte bedrijf is snel uitgebreid naar andere sporten, maar kan zijn groei dit jaar geen vervolg geven. Under Armour dook bijna 24 procent in het rood.

Qualcomm verloor bijna 7 procent na geruchten dat Apple voor zijn volgende modellen iPhones en iPads geen chips van de Amerikaanse chipmaker meer wil gebruiken. Apple en Qualcomm liggen al langer met elkaar in de clinch over de licentievoorwaarden die Qualcomm hanteert. Apple won op zijn beurt 1,4 procent aan beurswaarde, geholpen ook door positieve beoordelingen van zijn nieuwste iPhones.

De euro was 1,1648 dollar waard, tegen 1,1643 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie was 0,5 procent duurder op 54,43 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 61,37 dollar per vat.