Aandeel GrandVision onderuit op Amsterdamse beurs

In Amsterdam werd uitbater van optiekketens GrandVision afgestraft na een handelsupdate. De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,7 procent op 553,38 punten. De MidKap eindigde de sessie 0,5 procent hoger op 847,21 punten.

De beurzen in Londen en Parijs sloten met plussen tot 0,2 procent. De Duitse beurs bleef dicht vanwege Hervormingsdag.

Unilever

Levensmiddelenconcern Unilever was in de hoofdindex op het Damrak de sterkste stijger met een winst van 2 procent.

Verder stuwden zwaargewichten als chipmachinemaker ASML en olie- en gasreus Shell de AEX met winsten van meer dan 1 procent. Staalconcern ArcelorMittal stond onderaan met een min van meer dan 2 procent.

GrandVision

In de MidKap was GrandVision de grote verliezer met een min van 6 procent. Het moederbedrijf van onder meer Pearle boekte afgelopen kwartaal meer winst en omzet, maar waarschuwde voor minder verkoopdagen in het huidige kwartaal.

Fugro (5,9 procent) toonde herstel en ging aan kop. De bodemonderzoeker kelderde maandag ruim 11 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.

Neways

Neways steeg bij de kleinere fondsen 1,4 procent. De producent van elektronische componenten heeft de orderinstroom in het derde kwartaal flink zien groeien en handhaafde de verwachtingen.

In Parijs leverde BNP Paribas 2,7 procent in. De grootste bank van Frankrijk boekte meer winst in het derde kwartaal, maar had net als andere grote banken te maken met gedaalde inkomsten uit de handel in obligaties. In Londen steeg BP 1,7 procent. De Britse oliereus zag de kwartaalwinst verdubbelen en gaat eigen aandelen inkopen.

Airbus

Vliegtuigbouwer Airbus dikte 3,6 procent aan na beter dan verwachte resultaten. Ryanair klom 7,3 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter heeft een sterke zomerperiode achter de rug en ligt nog altijd op koers om de grootste jaarwinst ooit neer te zetten, ondanks de roosterproblemen waardoor duizenden vluchten werden geschrapt.

De euro was 1,1643 dollar waard, tegen 1,1642 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie was bij de slotbel 0,1 procent duurder op 54,21 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 61,20 dollar per vat.