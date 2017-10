Nikkei sluit vlak na besluit Bank of Japan

De Nikkei in Tokio eindigde onveranderd op 22.011,61 punten. Softbank duikelde bijna 5 procent. Volgens zakenkrant Nikkei worden de fusiegesprekken tussen de Amerikaanse telecommaatschappij Sprint en branchegenoot T-Mobile US stopgezet. Softbank, de Japanse eigenaar van Sprint, zou het niet eens zijn met hoe het fusiebedrijf eruit zou gaan zien.

De Japanse maker van spelcomputers Nintendo won 2,2 procent na sterke resultaten en een verhoging van de winstverwachting. Fujitsu klom 1,7 procent, na berichten dat het Japanse bedrijf mogelijk volgende week een definitief akkoord bekend zal maken over de samenvoeging van zijn computeractiviteiten met die van het Chinese Lenovo.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag na de koersverliezen op Wall Street. Berichten dat de belastingen in de VS geleidelijk zullen worden verlaagd in plaats van in één keer drukten het sentiment. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent lager.

De beurs in Shanghai zakte 0,1 procent na tegenvallende industriecijfers. De Kospi in Seoul won 0,9 procent. Het Zuid-Koreaanse conglomeraat Samsung, dat de winst in het derde kwartaal bijna zag verdrievoudigen, steeg 2,3 procent.