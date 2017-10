Wall Street sluit met verlies

Ook berichten over een geleidelijke invoering van de belastingplannen van Trump in plaats van in één keer drukten het sentiment.

De Amerikaanse beurzen sluiten de hele week een uurtje vroeger, omdat de wintertijd in Europa een week eerder is ingegaan dan in de VS. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 23.348,74 punten. De brede S&P 500 sloot 0,3 procent in de min op 2572,83 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde een fractie tot 6698,96 punten.

Op de beurzen wordt uitgekeken naar de beloofde belastingplannen van Trump. De gemelde gefaseerde invoering zou een nieuwe domper zijn voor beleggers. Verder stralen de ontwikkelingen rond het Rusland-onderzoek ook slecht af op Trump. Zijn voormalige campagnechef Paul Manafort wordt officieel beschuldigd van samenzwering met de Russen.

Merck

Zwaargewicht Merck drukte met een daling van 6,1 procent flink op de Dow. De farmaceut trok een aanvraag voor Europese toelating van een immuuntherapie tegen kanker in. General Motors en chipproducent AMD stonden na adviesverlagingen ook onder druk en verloren respectievelijk 2,8 en 8 procent.

Apple steeg 2,3 procent. Het technologiebedrijf dat donderdag met resultaten komt profiteerde van flinke interesse in zijn nieuwste iPhones.

Verder was er veel overnamenieuws. Telecombedrijf Sprint verloor ruim 9 procent na berichten dat de Japanse eigenaar Softbank zijn pogingen staakt om tot een fusie te komen met T-Mobile USA. Dat bedrijf verloor 5,3 procent.

Lennar

Huizenmaker Lennar verloor 4 procent nadat het bekendmaakte branchegenoot CalAtlantic in te lijven. Met de deal is, inclusief schuld, een bedrag gemoeid van 9,3 miljard dollar. CalAtlantic werd ruim een vijfde meer waard.

De fusieplannen van Axalta met AkzoNobel werden niet goed ontvangen door investeerders van de Amerikaanse verfmaker. Axalta daalde 2,2 procent.

De euro was 1,1655 dollar waard, tegen 1,1642 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 54,16 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 60,87 dollar per vat.