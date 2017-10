Lagere opening op Wall Street

Beleggers doen het rustig aan na de recente opmars op Wall Street en wachten op de vele gebeurtenissen die later deze week nog volgen.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 23.348 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,2 procent in de min op 2564 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt tot 6695 punten.

Farmaceut Merck (min 5,5 procent) was een opvallende daler. Het bedrijf trok een aanvraag voor Europese toelating van een immuuntherapie tegen kanker in. Verder stond huizenmaker Lennar in de belangstelling. Het bedrijf verloor 3 procent nadat het bekendmaakte branchegenoot CalAtlantic (plus 21 procent) in te lijven. Met de deal is, inclusief schuld, een bedrag gemoeid van 9,3 miljard dollar.

Later in de week staat er nog genoeg te gebeuren op Wall Street met onder meer een keur aan bedrijfscijfers en het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Verder beslist de Federal Reserve woensdag over de rente, al wordt hier over het algemeen weinig vuurwerk verwacht. President Donald Trump neemt deze week waarschijnlijk een beslissing over een nieuwe voorzitter van de Fed.