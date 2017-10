Moederbedrijf Nuon houdt winst op peil

Vooral de verkoop van elektriciteit in Duitsland en Frankrijk stond onder druk. De Zweedse onderneming wist wel de winst op peil te houden.

De omzet van Vattenfall kwam in het derde kwartaal uit op 27,4 miljard kroon (2,8 miljard euro). Dat is 8 procent minder dan een jaar eerder. De operationele winst, exclusief eenmalige posten, bleef nagenoeg stabiel op 5,9 miljard kroon. Onder de streep bleef 789 miljoen kroon over. Ook dat is grofweg evenveel als in het derde kwartaal van 2016.

Bij Vattenfall staan de opbrengsten al geruime tijd onder druk door overcapaciteit in de markt. Ondanks een licht herstel van de stroomprijzen blijft de situatie volgens topman Magnus Hall lastig. Daarom kondigde het bedrijf vorige maand extra kostenbesparingen aan. Onduidelijk is nog hoeveel banen daardoor verloren gaan.

De maatregelen treffen vooral ondersteunende diensten en moeten aanvullende bezuinigingen van omgerekend zo'n 200 miljoen euro per jaar opleveren. Onduidelijk is nog hoeveel banen daardoor verloren gaan. Volgens Hall is de ingreep nodig om te kunnen blijven investeren in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

In dat verband heeft Vattenfall definitief besloten om 200 miljoen euro te steken in uitbreiding en modernisering van zijn windmolenpark in Wieringermeer. Nuon is al langer bezig met de voorbereidingen voor dat project, dat in 2019 moet worden afgerond. Het is de grootste investering van Vattenfall tot dusver in windenergie in Nederland.