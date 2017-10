Nikkei sluit positieve week af met winst

De toonaagevende Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent hoger op 22.008,45 punten. De Japanse hoofdindex klom deze week zo´n 2,5 procent. Het was de zevende winstweek op rij.

Bij de bedrijven won Nissan 0,2 procent. De autofabrikant houdt zich al 38 jaar niet aan de regels voor het interne kwaliteitstoezicht op zijn auto's en heeft een externe onderzoeker in de arm genomen om uit te zoeken wat er is misgegaan bij het toezicht.

Beleggers verwerkten ook de jongste inflatiecijfers, waaruit bleek dat de Japanse consumentenprijzen in september voor de negende maand op rij zijn gestegen. De inflatie bleef echter nog duidelijk onder de doelstelling van de Japanse centrale bank.

De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent en in Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,2 procent lager het weekeinde in. De Australische bank Macquarie Group wonbijna 4 procent na beter dan verwachte resultaten.