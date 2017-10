Volvo koerst aan op nieuw verkooprecord

Het zou het vierde jaar op rij zijn dat dit lukt. Vooral in China timmert Volvo stevig aan de weg. In die regio wist de automaker een derde meer auto's te slijten. China was in de periode goed voor de afname van meer dan 30.000 auto's. Ook in de overige regio's werden meer Volvo's verkocht.

De omzet steeg in de meetperiode met 18 procent tot 48,9 miljard kroon (5 miljard euro). Onder de streep resteerde een bedrag van 2,5 miljard kroon. Daarmee steeg de winst met bijna 90 procent ten opzichte van een jaar eerder.