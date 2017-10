Intel profiteert van sterke vraag naar technologie voor datacenters

Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de kwartaalcijfers van Intel. (pdf) De winst ging met meer dan een derde omhoog naar 4,5 miljard dollar. De resultaten zijn een stuk sterker dan analisten in doorsnee hadden geraamd.

Intel is de wereldwijd toonaangevende producent van rekenchips voor computers en laptops. Maar op het gebied van smartphones en tablets, een belangrijke groeimarkt voor de chipindustrie, is het bedrijf een veel kleinere speler. De laatste tijd mikt Intel evenwel vooral op datacenters, mede gezien de sterke groei in de clouddienstverlening.

Dergelijke technologie was goed voor 4,9 miljard dollar aan omzet, 7 procent meer dan een jaar eerder. Ook de verkoop van geheugenchips en chips om apparaten met het internet te verbinden (IoT) zat stevig in de lift. ''We liggen op koers voor een recordjaar'', aldus topman Brian Krzanich.