Internetverkopen steunen omzet pakketbezorger UPS

Dat zette de pakketbezorger op het pad van een hogere omzet en operationele winst. UPS had weinig last van natuurgeweld dat de Verenigde Staten teisterde in de vorm van orkanen Harvey en Irma.

In de VS was er meer vraag naar de diensten van UPS om online aankopen bij klanten thuis te bezorgen. De orkanen in het zuiden van de VS hadden een impact van 50 miljoen dollar op de winst.

Ook internationaal boerde UPS goed, al zorgden wisselkoersverschillen er wel voor dat de omzetgroei enigszins getemperd werd.

De totale omzet van UPS steeg met 7 procent naar bijna 16 miljard dollar. De operationele winst bleef vrijwel gelijk op 2 miljard dollar. Voor heel 2017 paste UPS de verwachte winst per aandeel in een bandbreedte tussen de 5,85 dollar en 6,10 dollar. UPS hield eerder een ondergrens van 5,80 dollar aan.