Southwest Airlines kampt met oplopende kosten

De kosten per gevlogen kilometer per stoeltje, de mate waarin de kostenefficiëntie bij luchtvaartmaatschappijen wordt gemeten, liep in het derde kwartaal met 1,5 procent op. Daarmee was het bedrijf ook duurder uit dan het zelf had geraamd.

Soutwest Airlines is onlangs begonnen met het aanbieden van vluchten naar Hawaii. Een deel van de extra kosten zitten in die operationele stap verscholen.

De luchtvaartmaatschappij zag de omzet in het derde kwartaal met 2,6 procent stijgen tot 5,3 miljard dollar. Daarbij moet worden aangemerkt dat door natuurgeweld, zoals orkanen Harvey en Irma alsook de aardbevingen in Mexico, circa 5000 vluchten werden geschrapt. Dat kostte het bedrijf circa 100 miljoen dollar aan omzet.