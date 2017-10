Beleggers gerust door ECB-besluit

In Amsterdam ging de toonaangevende AEX-index 1,2 procent hoger de handel uit op 547,67 punten. De MidKap ging 0,8 procent omhoog naar 842,02 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs lieten winsten zien van respectievelijk 1,4 en 1,5 procent. De FTSE in Londen kreeg er 0,5 procent bij.

RELX, voorheen Reed Elsevier, was koploper in de AEX. De informatieleverancier handhaafde in een handelsbericht zijn prognoses voor heel 2017 en werd 3,7 procent meer waard. De kwartaalcijfers van telecombedrijf KPN werden lauw ontvangen, met een koerswinst van 0,7 procent. Het telecombedrijf liep afgelopen zomer veel omzet mis door de nieuwe Europese roamingregels.

Besi

Chiptoeleverancier Besi behoorde met een plus van 3,6 procent tot de sterkste stijgers bij de middelgrote fondsen. Het bedrijf wist afgelopen kwartaal zowel de omzet als de winstgevendheid op te voeren. Op de lokale markt maakte Pharming een koerssprong van 8 procent. Het biotechnologiebedrijf zag de omzet in het derde kwartaal flink groeien en leed minder verlies.

Nokia kelderde meer dan 17 procent in Helsinki na een winstwaarschuwing. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur kampt met tegenvallende investeringen door telecombedrijven. In Stockholm leverde Nordea bijna 6 procent in. De Zweedse bank ontvouwde plannen om minstens 6000 banen te schrappen.

AB InBev

Bierbrouwer AB InBev leverde op de beurs in Brussel 0,7 procent in na zwakke cijfers over de bierverkoop afgelopen kwartaal. In Frankfurt zakte Deutsche Bank 0,9 procent na publicatie van de derdekwartaalcijfers, terwijl een winstalarm chemieconcern Bayer op een koersverlies van 1,8 procent kwam te staan.

De euro verloor terrein na het ECB-besluit. De Europese eenheidsmunt was 1,1700 dollar waard, een volle cent minder dan bij het slot van de beurshandel op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,41 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder en kostte 58,59 dollar per vat.