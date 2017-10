Gemengd beeld op beurzen Verre Oosten

Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat later op de dag naar buiten komt.

In Tokio ging de Nikkei 0,2 procent hoger de dag uit op 21.739,78 punten. De halfjaarcijfers van Daiwa Securities (plus 5,4 procent) vielen in de smaak.

Het effectenhuis gaat ook eigen aandelen inkopen. Advantest zakte daarentegen ruim 3 procent. De Japanse maker van chiptestmachines schroefde zijn winstverwachting voor dit boekjaar terug.

In Zuid-Korea verloor chipfabrikant SK Hynix 3,4 procent, na publicatie van de derdekwartaalcijfers. De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent lager.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent hoger. Qantas zakte 1,4 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij waarschuwde in een handelsbericht voor moeilijkere omstandigheden in de komende periode.