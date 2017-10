Aandelenbeurs Japan staakt historische winstreeks

Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex een nieuw recordniveau bereikte.

De Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent lager op 21.707,62 punten. Het was de eerste verliesbeurt na zestien winstdagen op rij. Dat was de langste winstreeks voor de Japanse hoofdindex ooit.

De Japanse maker van bouwmachines Komatsu profiteerde van de sterke resultaten van de Amerikaanse concurrent Caterpillar en steeg 3,3 procent. Ook de financiële bedrijven waren in trek bij beleggers.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent, nadat president Xi Jinping de nieuwe partijtop bekendmaakte die onder zijn aanvoering de Communistische Partij gaat leiden. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent in de plus.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent hoger en de Kospi in Seoul won 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse schermenmaker LG Display klom 0,5 procent na beter dan verwachte derdekwartaalcijfers.