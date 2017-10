Machinebouwer Caterpillar beleeft sterk kwartaal

De fabrikant van zware machines voor onder meer olie- en gasindustrie en de land- en mijnbouw zag de opbrengsten met bijna een kwart oplopen en verhoogt bovendien zijn prognoses voor heel 2017.

De totale omzet kwam uit op 11,4 miljard dollar (9,7 miljard euro), tegen 9,2 miljard dollar een jaar eerder. De groei was met name te danken aan een sterkere vraag vanuit de Amerikaanse olie- en gasindustrie en vanuit de bouwsector in China. Ook mijnbouwers staken meer kapitaal in nieuwe machines.

Caterpillar zag de nettowinst bijna verviervoudigen tot 1,1 miljard dollar. Het bedrijf gaat nu voor heel 2017 uit van een omzet rond de 44 miljard dollar.

Dat is aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte. De prognose voor de winst per aandeel, afgezien van eenmalige posten, is opgeschroefd van 5 dollar naar 6,25 dollar. In het derde kwartaal was dat 1,95 dollar.