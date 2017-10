Beurzen Azië overwegend licht vooruit

De Japanse beurs zette de historische winstreeks voort en sloot voor de zestiende handelsdag op rij met winst.

De Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent hoger op 21.805,17 punten. Financiële bedrijven als Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 1,6 en 1,2 procent. De Japanse exportbedrijven lieten een gemengd beeld zien.

Yaskawa Electric zakte 3,6 procent na publicatie van de halfjaarcijfers. De Japanse maker van elektronische apparatuur verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar. Maar analisten vonden de nieuwe vooruitzichten aan de voorzichige kant.

De All Ordinaries in Sydney ging 0,1 procent hoger de dag uit en de Kospi in Seoul won ook 0,1 procent. In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent in de min en de beurs in Shanghai bleef vlak.