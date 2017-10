Wall Street breekt weer records

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 23.328,63 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent vooruit tot 2575,21 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 6629,05 punten.

De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met de begroting voor het fiscale jaar 2018. Daardoor is het makkelijker geworden om een grote belastinghervorming door te voeren die gunstig moet uitpakken voor het bedrijfsleven en de economie.

De bankensector profiteerde duidelijk. JPMorgan Chase won 1,4 procent aan marktwaarde en Citigroup ging 0,9 procent omhoog. Bank of America deed het ruim 2 procent beter.

GE gaf een winstalarm voor heel 2017 vanwege de moeilijke marktomstandigheden bij de energieactiviteiten. Topman John Flannery sprak van een zeer uitdagend kwartaal voor het industriële conglomeraat en beloofde maatregelen. Het aandeel dook flink in de min, maar herstelde zichen sloot uiteindelijk ruim 1 procent in de plus.

Ook was- en verzorgingsmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) opende de boeken. Beleggers waren niet enthousiast over de resultaten en P&G zakte 3,7 procent. Betalingsverwerker PayPal maakte ook cijfers bekend. Die waren beter dan verwacht en PayPal sprong 5,5 procent omhoog.

Biotechnoloog Celgene kelderde bijna 11 procent, nadat werd aangekondigd dat het stopt met testen voor een middel tegen de ziekte van Crohn.

Verder bleek dat de verkoop van bestaande woningen in de VS in september onverwacht is toegenomen.

De euro was 1,1772 dollar waard, tegen 1,1770 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 51,47 dollar. Brent won 1,1 procent tot 57,85 dollar.