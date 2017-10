Verkopen moeder Makro lopen licht op

Metro splitste zich in juli op en ging door zonder de retailtak Ceconomy, die onder meer eigenaar is van Media Markt en Saturn. Het deel met de horecagroothandels en Real-supermarkten bleef over.

Daar liepen de opbrengsten afgelopen kwartaal op met 0,7 procent op jaarbasis, tot 9,2 miljard euro. De verkoopplus was eigenlijk ietsje hoger, maar Metro had ook last van negatieve wisselkoerseffecten.

In het gehele boekjaar 2016/2017 ging de omzet met 1,6 procent omhoog tot 37,1 miljard euro. Er werden geen winstcijfers gemeld.