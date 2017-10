Nikkei boekt langste winstreeks sinds 1961

​Beleggers deden het rustig aan en keken vooral uit naar de vervroegde verkiezingen in Japan, die zondag worden gehouden. De andere belangrijke Aziatische beurzen lieten ook overwegend winsten zien.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk een fractie hoger, slechts 0,04 procent, op 21.457,64 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 1 procent. Het was de zesde weekwinst op rij. Dat is de langste serie weken met winst in een jaar tijd.

Nissan zakte 1,6 procent. De automaker zet zijn autofabrieken in Japan twee weken stil, nadat is gebleken dat de problemen met kwaliteitscontroles groter zijn dan gedacht.

De Japanse leveranciers van Apple stonden onder druk, na berichten dat de vraag naar de nieuwe iPhone 8 lager is dan verwacht omdat veel klanten wachten op de luxere iPhone X die later dit jaar uitkomt. Murata Manufacturing zakte 1,8 procent en Alps Electric verloor 2,2 procent.

De All Ordinaries in Sydney ging 0,2 procent hoger het weekeinde in en in Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de plus. In Zuid-Korea kreeg de Kospi er 0,5 procent bij.