Techconcern IBM steelt de show op Wall Street

Op Wall Street was over de gehele linie sprake van een optimistische stemming en de belangrijkste graadmeters gingen naar nieuwe records.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 23.157,60 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 2561,26 punten en technologiebeurs Nasdaq ging een fractie vooruit, tot 6624,22 punten.

IBM

IBM opende dinsdag nabeurs de boeken. Het concern gaf positieve verwachtingen voor de omzetgroei. Medisch bedrijf Abbott Laboratories publiceerde eveneens resultaten. Die vielen ook in goede aarde en het aandeel klom 1,3 procent.

Ook de grote bank Goldman Sachs was in trek, met een plus in de Dow van 2,5 procent. Olieconcern Chevron stond onderaan de lijst met een min van 1,7 procent. Bij een raffinaderij van Chevron in Californië heeft een brand gewoed.

Restaurantketen Chipotle Mexican Grill zakte daarnaast dik 3 procent na een afwaardering door Bank of America Merrill Lynch en een sterke verlaging van het koersdoel.

Kabelmaker General Cable sloot ondanks nieuwe overnamegeruchten vrijwel vlak. Naar verluidt is het Italiaanse Prysmian bezig aan een overnamebod op de Amerikaanse branchegenoot.

Electronic Arts

Verder ging Electronic Arts ruim 2 procent omlaag na nieuws dat de computerspellenmaker een streep haalt door het onderdeel dat bezig was aan een nieuwe Stars Wars-game.

Beleggers verwerkten tevens het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve. In dat rapport over de stand van de economie stond dat de bedrijvigheid in de VS afgelopen tijd verder is aangetrokken, ondanks verstoringen door schade van orkanen.

De euro steeg tot 1,1793 dollar, van 1,1774 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 51,99 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 58,15 dollar per vat.