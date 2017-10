Weinig beweging op beurzen Verre Oosten

Beleggers hielden hun blik gericht op het negentiende nationale congres van de Communistische Partij in China, voor mogelijke signalen over het toekomstige beleid van de op een na grootste economie ter wereld.

In Tokio eindigde de Nikkei-index 0,1 procent hoger op 21.363,05 punten. Het was de twaalfde winstdag op rij voor de Japanse hoofdindex, die rond het hoogste niveau in 21 jaar beweegt.

Het geplaagde Kobe Steel zakte 3,1 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil opheldering van het Japanse staalconcern over de fraude met productinformatie.

Het gesjoemel met de uitkomsten van de kwaliteitsinspecties, dat eerder deze maand aan het licht kwam, kostte het bedrijf al bijna 40 procent aan beurswaarde.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent lager. De All Ordinaries in Sydney sloot een fractie lager en de Kospi in Seoul daalde 0,2 procent.