Index Dow Jones doorbreekt grens van 23.000 punten

Beleggers op Wall Street verwerkten de resultaten van diverse toonaangevende bedrijven.

De Dow bereikte even na 17.00 uur (Nederlandse tijd) een stand van 23.002,20 punten. Direct daarna zakte de graadmeter alweer wat terug, naar een plus van 0,2 procent op ruim 22,997 punten. De breder samengestelde S&P 500 bleef nagenoeg onveranderd op 2558 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 6627 punten.

De Dow Jones Industrial Average stamt uit 1896 en houdt het koersverloop van dertig toonaangevende fondsen op Wall Street bij. De graadmeter zit sinds medio 2009 per saldo in een stijgende lijn, na de diepe val die in de herfst van 2007 werd ingezet door de financiële crisis. In januari dit jaar passeerde de Dow voor het eerst de 20.000 punten.

Goldman Sachs

Zwaargewicht Goldman Sachs leverde woensdag ruim 1 procent in. De winst van de Amerikaanse bank is in het derde kwartaal licht gestegen. Net als branchegenoten als Citigroup en Bank of America werd minder verdiend met de handel in bijvoorbeeld obligaties. Wel namen de inkomsten bij onder meer het zakenbankieren toe.

De cijfers van de bank Morgan Stanley werden wel goed ontvangen. Het aandeel noteerde een dik 1 procent in de plus.

Harley

Motorenfabrikant Harley-Davidson won ruim 2 procent, ondanks moeilijke marktomstandigheden. Zowel op thuismarkt VS als internationaal wist het concern minder motorfietsen aan de man te brengen.

Aanbieder van internettelevisie Netflix verloor juist dik 1 procent. De aanwas van nieuwe abonnees hield afgelopen kwartaal wel aan. De omzet viel circa een derde hoger uit.